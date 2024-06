ClassicAnd Lambert

Creat: Actualitzat:

Molt bella trobada aquest cap de setmana amb l’actor Lambert Wilson, que ha interpretat tants grans homes com el general De Gaulle, Cousteau, etc. Lambert va actuar dissabte a la nit amb el talentós arpista Xavier de Maistre, a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino. Quin plaer assistir a aquest espectacle, Les nuits fantastiques, una obra mestra de música, literatura i joc escènic.

Però a part de l’actor talentós, és la trobada amb l’home el que m’ha tocat perquè és bonic veure una persona de seixanta-cinc anys, que ha tingut tant d’èxit, i ha viscut tants moments forts a la seva vida, admetre que estava “commogut aquesta setmana quan vaig assistir a les platges de Normandia, per a les celebracions dels vuitanta anys del desembarcament… un moment veritablement vertiginós!”

Lambert Wilson em confia: “Era particularment emocionant llegir les cartes que havien escrit aquests grans homes, aquests veterans que van desembarcar fa vuitanta anys per permetre’ns viure en llibertat avui! Macron, Biden estaven només a cinc metres, els mirava als ulls mentre els parlava sobre la llibertat.

Que extraordinari llegir aquests textos sobre el sacrifici a tots aquests líders quan la història es repeteix!” Va ser particularment emocionant per a tots nosaltres veure un veterà del D Day ajagut a la seva cadira, aixecar-se de cop i cridar Zelenski quan el va veure, “el nostre salvador! El meu heroi més gran. Prego per tu!”

És aterridor pensar en un món mancat de grans líders polítics i herois: hem vist com Putin, Modi, van ser reelegits a Rússia i l’Índia aquests últims dos mesos i com aquest novembre, durant les eleccions dels EUA, podem veure el retorn de Donald Trump com a president dels Estats Units, el delinqüent condemnat pel crim més petit que ha comès en la seva llarga carrera amoral. Això significaria el final d’aquestes celebracions emocionals del desembarcament i potser fins i tot la mort de l’OTAN, segons les seves pròpies paraules.

Els grans líders polítics es fan cada cop més rars, però no els grans artistes que visiten Andorra. Un consell: l’any vinent reserveu cinc espectacles al llarg del festival ClassicAnd, pel preu irrisori de 100 euros, perquè aquesta setmana passada ha estat un veritable regal.