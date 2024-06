Creat: Actualitzat:

Recordo, quan treballava en una administració pública, que li vaig demanar un augment de sou al meu cap. Encara que se’m va denegar, us imagineu que el cap hagués fet un comunicat públic sobre això? Només generaria mal ambient de treball i xafarderia. Cobrava poc o molt? La veritat és que no ho sé encara.

Simplificant, en una empresa el compte de resultats et marca si es fa bé la feina o no, i la productivitat defineix si es poden cobrar salaris alts o no. Tenim un barem objectiu per saber si es cobra bé.

Per contra, al sector públic el gran problema és que no tenim cap barem objectiu per definir els salaris. D’una banda, els directius de l’administració pública estan sotmesos a la pressió dels mitjans de comunicació posant contínuament en risc la seva reputació, no tenen cap incentiu per fer bé la seva feina i depenen de l’arbitrarietat política. Malauradament, tenir o no el carnet del partit de qui mana és actualment el mecanisme més objectiu per valorar la feina. Després, bona part de la ciutadana està sotmesa a precarietat, dificultat per arribar a final de mes i a un enorme esforç per tirar endavant la seva feina o empresa. És normal que faci ràbia el que cobren alguns directius públics. Tanmateix, en aquest context és impossible debatre objectivament sobre els salaris públics.

Penso que concentrar el debat i els estudis de l’administració al voltant dels salaris és improductiu. A la llarga, destruirem el prestigi del servei públic i les persones amb talent evitaran les feines a l’administració. Hauríem d’ampliar debats. Hauríem de treballar en com millorar l’avaluació de les polítiques que es fan per saber si gastem bé els diners públics, com millorem la independència política i eficàcia dels òrgans de control que han d’evitar la corrupció, com millorem els processos de selecció de directius públics i com podem millorar les condicions de carrera i formació. A partir d’aquí, podrem donar-li valor i prestigi a l’exercici d’un càrrec a l’administració pública.