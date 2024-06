Eleccions europees 2024

Creat: Actualitzat:

Aquest cap de setmana, de fet del 6 al 9 de juny, els ciutadans de la Unió Europea estan cridats a les urnes per triar els 720 membres del Parlament Europeu. Aquest esdeveniment, que se celebra cada cinc anys, representa una oportunitat crucial per definir el futur polític del continent, un futur que també tornarà a estar afectat pel resultat electoral als EUA. S’espera una alta participació en aquestes eleccions, probablement per la situació convulsa i intensa que han pres els debats polítics, plens de declaracions alarmants que radicalitzen els discursos més moderats per intentar compensar els extrems. També pot significar una major consciència i compromís amb els assumptes europeus entre els ciutadans, cada cop més preocupats per com van les coses en un moment de molta incertesa i tensió, amb un esperat ascens dels partits de dreta i extrema dreta. Tanmateix, a Andorra, la percepció és diferent, almenys si ens centrem en la baixa participació dels residents espanyols dijous a l’ambaixada. Igualment, haurem de veure quina participació hi haurà per part dels residents portuguesos i francesos el cap de setmana, així com les dades globals per veure si es compleixen les expectatives. L’augment en la participació i la reconfiguració política resultant poden tenir implicacions significatives per a la Unió Europea. Una major presència de partits euroescèptics o nacionalistes podria desafiar les polítiques tradicionals de la UE en temes com la immigració, el canvi climàtic i la integració europea. Les eleccions al Parlament Europeu no tan sols determinaran la composició del Parlament, sinó també la direcció futura de la UE. És important dir que, amb acord o sense acord, ens impactarà d’una manera o una altra. Nosaltres no votem ni votarem un cop tinguem l’acord, perquè no serem membres de la UE. El que sí que tindrem amb l’acord d’associació és una taula permanent on podrem dir la nostra en tot allò que ens pugui afectar sobre les seves decisions en les matèries negociades. Una oportunitat inexistent avui en dia. En aquest sentit, el guany en sobirania per a Andorra és evident, ja que des de fa molt temps estem sotmesos a la norma dels veïns sense poder dir res. Així, doncs, sigui a les europees o en el referèndum a casa nostra, no deixis de participar i votar sempre que puguis.