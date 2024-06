El poder adquisitiu

Creat: Actualitzat:

Diferències entre salari i poder adquisitiu. Potser no ho sabien, però el seu poder adquisitiu no depèn directament del seu salari. Aquest últim és la quantitat de diners que rep cada mes com a pagament per la seva feina. Tot i això, no és l’únic factor que determina quants béns o serveis pot comprar.

Per exemple, si fan inversions o creen una emprenedoria, és probable que, amb el temps, tinguin més capacitat de compra. També, si gasten menys i aconsegueixen estalviar podran adquirir altres béns més endavant.

De la mateixa manera, si obtenen qualsevol bé o actiu amb una targeta de crèdit i ho paguen a quotes.

Per acabar, és important que tinguin present que la inflació juga un rol important en el seu consum. Quina influència té la inflació?

Aquest fenomen impacta directament sobre el seu poder adquisitiu. La inflació és l’augment del preu dels béns i els serveis dins d’un país en un període de temps prolongat.

En conseqüència, amb els mateixos diners que tenien abans, cada cop poden comprar menys coses.

Així, es va reduint progressivament la seva capacitat de consum. Es veuen obligats a generar més ingressos per compensar l’augment de preus o reduir el seu estil de vida. Però, què es pot fer per evitar-ho i continuar tenint accés als béns i serveis que necessiten.

És molt probable que les despeses s’incrementin amb el pas del temps. Mostra d’això seria si decideixen formar una família o comprar la seva casa pròpia.

En qualsevol d’aquests casos, necessitaran augmentar el seu capital per mantenir l’estil de vida que volen.

Una manera de fer-ho és generar més ingressos amb diferents estratègies. Entre elles, fer hores extres, aconseguir una segona feina els caps de setmana, començar una emprenedoria o vendre les coses que ja no es fan servir.