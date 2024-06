Encara hi ha més

Creat: Actualitzat:

Sí, sí, això no s’ha acabat. Si pensàveu que les desfilades de tractors havien estat una fanfarronada anecdòtica, aquesta setmana hem pogut constatar que de cap de les maneres això ha finalitzat. Tampoc el tall de la frontera andorrana de dilluns és un fet aïllat. De fet, els integrants de Revolta Pagesa estan tan contents amb els resultats –ja vam veure que s’ho van passar molt bé aplaudint i rient-se de la gent que, desesperada, va passar caminat– que ara diuen, fins i tot amenacen, de realitzar nous talls a la frontera, i aquesta vegada amb caràcter indefinit. De veritat seguirem rendint homenatge als governs territorials catalans? Realment, quan s’anuncien aquestes greus accions i la resposta del nostre Govern és congratular-se pels contactes diplomàtics, que han possibilitat passar determinats malalts i estudiants a fer exàmens, no puc sinó posar el crit al cel. Tampoc em consola que des de la CEA es consideri que podia haver estat pitjor si s’hagués fet en una altra època de major afluència... De veres? On són les conseqüències? No es pensa fer res? El Govern ha de defensar la nostra sobirania, el dret de lliure circulació dels andorrans, dels residents i dels estrangers que tenen a bé visitar un país tan maco com el nostre. L’article 13 de la Declaració de Drets Humans reconeix el dret de tota persona a sortir de qualsevol Estat, inclús del propi. Reconeguem el dret de manifestació i el dret de les persones a reivindicar allò que consideren just, però aquests drets no en poden vulnerar d’altres, els nostres, tan importants o més que els primers. Queda clar que als representants polítics i religiosos veïns (estendards d’aquesta presumpta germanor que desapareix en moments complicats) els importem ben poc, al contrari…se’ls en fot absolutament. Arribats a aquest punt, i davant les greus amenaces proferides, crec sincerament que no podem quedar-nos de braços plegats i esperar a “establir contactes” davant les pròximes accions de la pagesia catalana. Cal actuar. Cal que el Govern garanteixi i defensi els nostres drets, sigui estiu o hivern.