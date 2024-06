Creat: Actualitzat:

La tertúlia amb quatre joves del país del programa Avui serà un bon dia, del Gabriel Fernàndez, que es va poder escoltar la setmana passada a la Ràdio Nacional d’Andorra, va ser una gran oportunitat per conèixer les realitats del present i del futur del jovent del nostre país. Felicito la iniciativa del programa, ja que poder escoltar en primera persona les dificultats i preocupacions dels joves d’avui és la millor manera per prendre consciència de la situació complicada en la qual es troben.

Els tertulians, no tan joves, tots al voltant de la trentena d’anys, amb estudis i amb feina, van poder relatar, amb detalls, les dificultats per accedir a un habitatge de lloguer assequible o a la hipoteca d’un pis de compra. Tot i tenir uns bons salaris van explicar les limitacions per independitzar-se, anar a viure en parella o pensar a formar una família. Les dificultats per emancipar-se van centrar gran part del debat, però també van sorgir altres preocupacions, no menys importants, com l’alt cost de la vida, el desajustament amb els salaris i la necessitat d’augmentar-los, les dificultats per estalviar, les limitacions per tenir projectes de vida o la desafecció política.

Els joves estan en una fase de la vida en què haurien d’estar plens d’il·lusions, veure el futur amb esperança i, en canvi, les narracions estaven carregades d’un grau important de preocupació i pessimisme. El programa només va recollir el relat d’una petita mostra, però m’atreveixo a dir que és molt representativa de la realitat d’una gran part del jovent del país.

Sempre ha estat important escoltar els joves d’una societat, però ara estem davant d’una generació que, contràriament a les que han precedit, es troba confrontada a uns grans desafiaments que afecten les seves oportunitats de futur. El país necessita fer les intervencions adequades per garantir el benestar i les oportunitats dels joves d’ara i de les futures generacions.