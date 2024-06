Creat: Actualitzat:

La menstruació, tan natural biològicament parlant, continua sent un estigma i un tabú. Encara avui en dia no se’n parla obertament i, segons un informe publicat fa pocs dies per part de l’Unicef i l’OMS, coincidint amb el Dia de la higiene menstrual, les nenes reben molt poca informació sobre la regla abans de tenir-la per primera vegada. I aquest desconeixement fa que en molts països no s’inverteixi per garantir l’accés als productes d’higiene menstrual, com ara les compreses, o en serveis, com ara vetllar perquè les escoles, per exemple, tinguin latrines i aigua corrent.

Algunes de les dades que aquest informe posava sobre la taula eren que només dues de cada cinc escoles compten amb educació sobre higiene menstrual; el 31% dels centres disposen de papereres per a residus menstruals als lavabos de les nenes (però baixa fins al 10% en països menys desenvolupats); que els productes menstruals no són sempre fàcils d’aconseguir (a l’Àfrica subsahariana només el 12% n’ofereixen gratuïtament o de pagament). En aquest punt, cal afegir que el pla nacional d’infància i adolescència d’Andorra en preveu l’accés universal a tots els infants i adolescents, especialment les més vulnerables.

Ara bé, aquesta situació pot canviar i en això, treballen diverses ONG. L’Unicef n’és una. A Mali ha posat en marxa un projecte amb l’ONG Right To Play, on les escoles ensenyen a confeccionar compreses sanitàries i reutilitzables (amb l’estalvi econòmic i ambiental que això suposa). A Etiòpia tenen un projecte d’educació sobre salut menstrual durant el qual s’anima les nenes a parlar-ne obertament i a no faltar a classe, i també reparteix productes sanitaris. I per acabar, Mans Unides Andorra està finançant un projecte a l’Afganistan amb l’ONG Pont per la Pau de la Nàdia Ghulam i ensenyen (a vegades, clandestinament) a dones vulnerables a cosir compreses de cotó per a elles o per vendre a les seves veïnes i tenir uns petits ingressos.