Més enllà de córrer

Quan l’esport, la salut i la diversió s’uneixen, la força que sumen és imparable. Córrer per millorar la condició física i sentir-te bé; córrer per contribuir a augmentar els recursos per a la investigació mèdica i donar suport a pacients; córrer ben acompanyada per passar una bona estona. Aquest és l’esperit que la Cursa de la Dona ha inculcat al país des de fa 12 anys i, molt especialment, a les seves participants. Organitzada per l’Associació de Dones d’Andorra, cada any per aquestes dates omple durant un matí els carrers d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Segur que, amb la implicació de totes, ho tornarà a fer diumenge 2 de juny a partir de les 10 hores.

Com deia, la cursa és una excel·lent oportunitat per gaudir d’un matí fent esport envoltada d’amics i família, en el recorregut de cinc quilòmetres o en el de dos i mig. A més, amb el rerefons positiu de fer-ho per una causa solidària: en aquesta edició, els beneficis recaptats es destinaran a l’Associació de Càncer de Mama Metastàtic d’Espanya, una malaltia incurable. Tal com explicava en una entrevista recent en aquest mitjà la seva presidenta –i afectada per càncer de mama metastàtic des de fa set anys–, Pilar Fernández, l’associació ja compta amb 2.000 socis i ha recaptat, els darrers cinc anys, un milió d’euros en investigació, per a la recerca de tractaments que permetin incrementar la supervivència de les afectades i millorar la seva qualitat de vida. Fernández també ens recordava que el càncer de mama és la primera causa de mort entre les dones de 50 a 65 anys, amb una mitjana de vida entre cinc o sis anys pel que fa als pacients metastàtics.

Córrer aquest diumenge és posar un granet de sorra per canviar aquestes xifres. Una excel·lent iniciativa, però no m’oblido de dues de similars, també amb fons solidari, que s’han celebrat recentment al país: la Cursa popular Illa Carlemany (la recaptació es va destinar al Banc d’aliments de Càritas) i la Marxa popular organitzada per l’Associació Marc G. G., per donar suport a persones que han perdut un ésser estimat i que es va celebrar diumenge passat. Ara, per la tercera cursa!