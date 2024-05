Creat: Actualitzat:

Durant els pròxims dies a la capital se celebrarà la Setmana de la Diversitat Cultural, un dels patrimonis comuns de la humanitat segons la Unesco. Aquella diversitat que busquem viatjant a un país exòtic per conèixer els seus costums, la seva cultura, el seu art o les quatre paraules de la seva llengua… La diversitat que ens sembla curiosa i estimulant sempre que no envaeixi la nostra identitat, perquè la diversitat sempre pensem que són els altres, la resta i si arriben a casa nostra ja no és diversitat, és forà, foraster, diferent, no propi. Perquè la diversitat cultural quan se’ns atansa, ho diuen els antropòlegs, es converteix en un recurs per construir la nostra pròpia identitat. La identitat que Freddie, la protagonista de la pel·lícula que oferirà el Cineclub de les Valls, busca arran de la insatisfacció que sent amb la seva vida a França on va arribar de petita quan va ser adoptada per una parella francesa. Insatisfacció que la farà viatjar a Corea per trobar el seu pare biològic. Els pròxims dies tenim l’oportunitat de viatjar a diferents països: Ucraïna, Veneçuela, Índia… I conèixer diferents cultures sense haver d’agafar cap avió ni fer la maleta. No oblidem que la identitat és el cor de la diversitat, la diversitat enriqueix i reafirma la nostra identitat, diversitat i identitat van plegats. Tot i que fa 10 anys que Andorra la Vella celebra la Setmana de la Diversitat Cultural amb el to festiu que gairebé sempre l’acompanya, ens sorprendrà la quantitat de gent de cultures diferents de la nostra que viu en els racons d’aquest país i dels que no en sabem res de res, com si visquéssim a milers de quilòmetres, però que potser són veïns nostres. Conviure amb les altres cultures no amaga cap intenció d’homogeneïtzar les diferents cultures en una sola, ben al contrari, la convivència amb altres cultures reconeix que totes són vàlides com a formes de vida i hem de pensar que la nostra, la d’aquí, també és diversitat cultural.