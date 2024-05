Més natjades i bombardejos

Creat: Actualitzat:

El món ha esdevingut més imprevisible i descontrolat aquesta setmana, si això era possible. Mentre que Trump va ser descrit com un “excrement taronja” per l’actriu porno Stormy Daniels, qui va admetre que el va colpejar amb revistes que el portaven a la portada, Israel va continuar fingint que busca un alto el foc, però realment va augmentar les tropes a Rafah. Encara que l’exèrcit israelià ha matat més de 35.000 civils, és ara quan el govern dels EUA està considerant no vendre algunes bombes pesades letals al seu aliat. Massa poc, massa tard, no importa com d’horrible va ser la massacre del 7 d’octubre de civils innocents per part de Hamàs. Maig està resultant particularment mortal per a Ucraïna. El seu futur està en joc perquè Rússia va anunciar el cap de setmana que ha pres sis pobles fronterers prop de Khàrkiv, la segona ciutat més gran d’Ucraïna, aprofitant el seu avantatge creixent en el camp de batalla. L’exèrcit rus està ben armat i ben proveït, mentre que Ucraïna no. Les forces ucraïneses estan estirades fins al límit. El que està passant a la regió de Khàrkiv no és aïllat. L’exèrcit ucraïnès va reconèixer aquesta setmana un augment dels enfrontaments combatius –més de 150 només dijous–. Rússia està aprofitant les vulnerabilitats de Kíiv, el seu exèrcit exhaust amb falta de municions i capacitats de defensa aèria, de pressa, amb ganes d’establir guanys en el terreny abans no arribi una nova onada d’ajuda occidental a Kíiv. Creus que no pot empitjorar? Torna-hi a pensar. La setmana passada, durant la desfilada militar anual del 9 de maig, Putin va anunciar que l’exèrcit vermell practicaria el desplegament d’armes nuclears tàctiques a Ucraïna. Putin només entén una cosa: l’escalada. Què passaria després si Ucraïna caigués? Res està fora de la taula. Rússia s’ha convertit en una economia de guerra i està produint més armes de les que necessita, mentre que Europa no. Desafortunadament, això ha de canviar de pressa. Europa va canviar irrevocablement el 24 de febrer de 2022 i romandrà en guerra mentre Putin segueixi en el poder. Si l’“excrement taronja” és elegit al novembre, i retira els EUA de l’OTAN com ha dit que faria, algú racional pensa que Andorra hauria de romandre imparcial i no alinear-se amb els nostres aliats europeus contra la invasió de Putin?