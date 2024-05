Campanya europea

Creat: Actualitzat:

La Unió Sindical d’Andorra, membre de la Confederació Sindical d’Europa, s’uneix amb determinació al suport a la campanya La meva veu, la meva decisió, que ha donat inici a la recollida de signatures per impulsar una iniciativa ciutadana europea (ICE) destinada a protegir el dret a l’avortament a tota la Unió Europea.

La situació de l’avortament a Europa és alarmant. S’estima que més de 20 milions de dones a tota la UE no tenen accés a serveis segurs d’interrupció de l’embaràs. En alguns països, com ara Polònia o Malta i Andorra, la interrupció voluntària de l’embaràs està prohibida.

En altres, com ara Àustria i Croàcia, on no és gratuït, l’accés a l’avortament depèn de les condicions econòmiques de milions de dones. A altres regions d’Europa, com ara Itàlia o Espanya, la manca de personal sanitari dificulta l’accés a l’avortament.

A conseqüència d’això, a milions de dones en situacions de vulnerabilitat especial se’ls nega el dret a l’avortament, fins i tot en països on és legal.

Aquesta realitat no tan sols posa en perill la salut de les dones, sinó que també té greus conseqüències psicològiques i econòmiques. Les dones es veuen obligades a fer viatges, sovint de llarga distància, que moltes no poden costejar. O, si no, han de buscar alternatives que no són segures.

Davant la proximitat de les eleccions europees, que se celebraran del 6 al 9 de juny, l’amenaça d’una possible reculada en els drets sexuals i reproductius de les dones fa que la protecció del dret a l’avortament sigui una qüestió urgent.

La Unió Sindical d’Andorra, amb els sindicats europeus, es compromet a difondre activament aquesta campanya a tots els seus canals de comunicació i a donar suport a totes les accions destinades a promoure l’accés a l’avortament segur i legal a Europa.