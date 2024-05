Lectures amb ànima

Creat: Actualitzat:

Després del gran dia de Sant Jordi toca parlar de lectures amb propòsit. Començant per llibres solidaris i com a novetat aquest any podreu trobar a totes les llibreries, publicat recentment, gràcies a una campanya de micromecenatge, El secret dels Ammis, del qual tots els beneficis són a favor del projecte socioeducatiu que està posant en marxa l’Associació de les Malalties Minoritàries d’Andorra (AMMA), o Todos los perros de mi vida, l’autobiografia a través dels seus gossos de l’escriptora Elizabeth von Arnim i que si compreu a la botiga Stay, a la plaça del Roc Blanc, els beneficis seran donats a l’associació GosSOS.

Però voldria introduir-vos un llibre amb ànima (i també solidari) però que va dirigit a les empreses. Escrit per l’Àngel Bonet, un dels ponents del darrer Fòrum de l’Empresa Familiar, el seu títol ja ens indica cap a on vol anar l’autor: Empresas que crecen con alma. Cómo las Growth Soul Companies pueden cambiar el planeta. Per a Bonet, que una empresa vulgui “créixer amb ànima” (no només amb un propòsit) vol dir que sense renunciar al creixement tradicional (crear llocs de treball, tenir beneficis, generar progrés, amb una proposta de valor...) cal buscar l’impacte positiu en el medi ambient i la societat que les envolta en totes les accions que posin en marxa. No diu que sigui fàcil, sempre hi ha resistència al canvi, especialment si els líders empresarials no n’estan convençuts, i caldrà que mentre les dirigeixen també tinguin clar que s’ha de treballar pel bé comú, per la justícia social o el bon ús de la tecnologia.

M’agrada quan diu que les empreses han de ser una “barreja a parts iguals de Gandhi i de Rockefeller” i trobar l’equilibri entre generar beneficis econòmics, un dels objectius de totes les empreses, i beneficis socials, per lluitar contra el canvi climàtic, les desigualtats, el consum desmesurat o el mal ús de la digitalització, els grans reptes actuals, segons Bonet.