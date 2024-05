Filosofia i política

Creat: Actualitzat:

La filosofia és una de les matèries més antigues de la humanitat, que cerca respostes i reflexiona sobre l’essència i la finalitat última de totes aquelles qüestions que envolten l’existència de l’ésser humà, i la filosofia política és la branca que se centra en l’estudi dels aspectes com ara l’autoritat, el govern, les lleis, la propietat o la llibertat dels individus, i també aborda temes pertanyents a altres camps, com el dret mateix, i no analitza realitats, tan sols persegueix donar resposta a algunes de les grans preguntes que han acompanyat l’ésser humà al llarg de la història.

La filosofia política estudia no sols l’origen dels models de govern, sinó que també teoritza sobre les normes necessàries perquè una societat funcioni i els valors que han de prevaler entre els individus que la integren. Entre els temes que analitza hi ha el govern, el dret, la justícia, la llibertat, la igualtat i la propietat.

En el cas del govern intervenen diferents factors, com un estat s’organitza començant per si es tracta d’un govern imposat o elegit i com ha estat elegit, i la relació i el paper que tenen els diferents poders. Amb el dret, quines són les normes per les quals es regeix la societat, qui en forma part i com s’apliquen. Lligat al dret apareix la pregunta sobre què és just i què no, i qui ho determina. Amb la llibertat a tot el pensament filosòfic, en aquest cas no preocupa tant la seva definició com la seva gestió per part del govern, com un concepte global. La igualtat no només de gènere, també la igualtat jurídica o la d’oportunitats, cada teòric la planteja de manera diferent. En el cas de la propietat, de la manera com s’entén, ja sigui pública o privada, dona lloc a diferents teories i models de govern.

Podem suposar que la manera com siguem governats no afectarà profundament les nostres vides i la nostra felicitat personal? Podem saber què fa que una forma de govern sigui millor que una altra?