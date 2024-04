Dia històric per al català

Creat: Actualitzat:

El dia que celebràvem el cinquantè aniversari de la Revolució dels Clavells, data històrica per a Portugal, aquí, a Andorra, aprovàvem la Llei de la llengua pròpia i oficial. Dia històric també per a nosaltres, en el qual la totalitat de l’arc parlamentari a excepció dels tres consellers d’Andorra Endavant vam donar suport al projecte de llei promulgat pel ministeri de Cultura, Joventut i Esports, amb la ministra Bonell al capdavant.

Molt ampli suport parlamentari, doncs, per a una llei amb què, segons explicava la ministra Bonell, “la llengua no l’hem de veure com una barrera, sinó com una oportunitat de teixir una societat més unida i integradora”.

Han estat quatre mesos d’intens treball en comissió legislativa de recerca, educació, cultura i esports, per tractar les fins a 57 esmenes que els diferents grups parlamentaris vam presentar al text del projecte de llei entrat a tràmit pel ministeri. Quatre mesos que han servit per fer un text final àmpliament consensuat, aportant moltes de les preocupacions i neguits de cadascun dels grups parlamentaris, i en què cap formació política, exceptuant les propostes d’Andorra Endavant, pugui dir que els seus postulats no estiguin àmpliament plasmats dins el text final. És clar que els estira-i-arronses característics en qualsevol llei que es tracta en comissió han estat a l’ordre del dia, però han estat per enriquir el text final de la llei aprovada el 25 d’abril del 2024 per 25 vots a favor i tres en contra. L’esperit final del text finalment aprovat és un reflex d’allò que preteníem els grups que li hem donat suport.

El resultat final del partit, per fer-ne un símil futbolístic, podria ser que cap grup surt vencedor en aquest matx, però que la nostra llengua pròpia i oficial, el català, ha guanyat per àmplia golejada.