L’Andorra de la falç

En els últims anys s’han viscut molts dies històrics i molts canvis de paradigmes. Quasi tants com dies té l’any. Per això ja acostumo a mirar-me les reaccions dels partits polítics amb certa tendresa, com qui mira TikTok a la una de la matinada. La proposta de llei presentada per Govern ara fa una setmana és cert que planteja un escenari diferent del que s’havia estat plantejant en aquesta qüestió, però ni de bon tros suposa un daltabaix que posi cap per avall el sistema constitucional. No sonarà a Andorra La internacional, ni tampoc el col·lectivisme arribarà als Pirineus.

Primer, perquè em genera dubtes l’impacte que tindrà a curt termini aquesta nova regulació. I segon, perquè un cop hagi passat el temporal de titulars, el suflé baixarà i la realitat serà, molt probablement, que alguna fuita d’aigua quedarà per on poder especular i, per tant, tornarem a aquella roda en què es diu que Govern no fa res i que, quan ho fa, ho fa malament.

En tot cas, no es pot negar que la proposta de l’executiu i de Marsol –valgui la redundància– és valenta i que, com a mínim, intenta posar fil a l’agulla en una qüestió que ja fa temps que cueja. El d’Andorra serà l’enèsim intent d’un Govern europeu per intentar frenar l’especulació i garantir el dret fonamental a l’habitatge, que té una conseqüència enorme de retruc en molts altres aspectes del sistema econòmic. Sense la capacitat per fer projectes de futur (tenir una hipoteca), es fa difícil que els joves vulguin mantenir un lloc de feina estable, per exemple.

Ara bé, el que més interessant m’ha semblat de tot plegat és la reacció de la dreta a tota aquesta qüestió. És la demostració que Andorra, ni la seva política, no viu al marge dels països veïns, ni tampoc del que passa a Europa, perquè la reacció ha estat la típica d’aquells sistemes polítics en què la crispació i Twitter (o com es digui ara) manen més que el diàleg o el sentit d’estat. Serà trist si la política del país es comença a decidir més pel que fan els polítics a les xarxes que no pas pel que fan al Consell General.