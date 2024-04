Sant Jordi andorrà

Creat: Actualitzat:

Queda només una setmana per gaudir d’uns dels dies més bonics de l’any i més representatius de la cultura literària, Sant Jordi. L’ambient previ ja fa dies que es respira, coincidint amb l’arribada del bon temps. Les floristeries s’omplen de roses vermelles que embalsamen l’aire, mentre que en les llibreries es presenten les novetats; unes propostes cridades a seduir la nostra població, de totes les edats i des de temàtiques molt diferenciades. En aquest context tan agradable, la sensació encara és més dolça en comprovar el gran volum de publicacions que tenen segell andorrà. Els darrers dies hem pogut assistir a diverses presentacions de llibres d’escriptors del país, molts dels quals estan acompanyats per la força d’editorials andorranes, algunes de més consolidades i d’altres que comencen a fer camí. No vull citar noms ni d’uns ni d’altres per no deixar-me a ningú, ja que de ben segur ho faria perquè són molt nombrosos, els que presenten novetats nacionals. Tots ells grans escriptores i escriptors, que són el resultat del treball i l’esforç, la perseverança en diferents àmbits i en diferents moments de la vida, començant pel procés creatiu fins a arribar al llibre ja editat. També cal estar agraïts a totes aquelles persones que han confiat en ells i en la seva obra. Tot plegat, és un conjunt de bones notícies que deixa palesa la bona salut actual de la literatura andorrana. Això simbolitza un senyal del moviment cultural actiu del qual gaudim al país, reflex de la nostra cultura, dels nostres valors i de la nostra identitat, i que a la vegada és garant de la preservació del català. Que per molts anys les propostes andorranes segueixin aflorant, copant primers llocs de les llistes dels més venuts el dia 23 d’abril, al costat de grans escriptors internacionals, i es prorroguin les inquietuds literàries dins la nostra societat. Que per molts anys Sant Jordi continuï sent un dia especial que uneix famílies, grans i petits, al voltant de la passió per la lectura en el Dia Internacional del Llibre. I, per acabar, com deia Miquel Martí i Pol: “Per l’abril, si cada gota en val mil, cada rosa en val deu mil i cada llibre cent mil.”