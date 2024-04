Andorra és europea

Creat: Actualitzat:

Encara que no puc saber què passaria amb un no al referèndum a l’Acord d’associació, dibuixaria dos escenaris probables fruits d’una negativa del poble andorrà.

L’escenari més negatiu seria la no renovació dels acords amb Europa en el futur i una aplicació més estricta de les normes actuals duaneres i de circulació amb l’entorn. És a dir, Europa podria tancar la porta a fer cap altre acord a mitjà termini i els veïns serien més estrictes aplicant els acords actuals. L’escenari més positiu seria, simplement, mantenir l’statu quo actual com fins ara. Alhora, podríem esperar que amb l’ampliació de la UE als Balcans i a Ucraïna, els acords de la UE amb Suïssa o la renovació de la unió duanera de la UE amb Turquia se’ns obrin nous precedents per trobar un millor encaix d’Andorra al futur.

La clau de les relacions d’Andorra amb Europa no depenen en si mateix de l’acord d’associació, sinó de com Andorra manifesta la seva adhesió política a Europa i de com Andorra s’adapta al nou context geopolític obert per la invasió russa d’Ucraïna.

El 2022, la presidència francesa de la Unió Europea engegava la Comunitat Política Europea (CPE). La CPE és un fòrum de diàleg per a tots els estats geogràficament europeus i amb valors democràtics. Se n’exclou Rússia. Els estats que componen la CPE tenen alguna relació amb la UE. La CPE marca l’inici d’una nova configuració de les relacions entre la UE amb la resta d’Europa, en el context de la guerra a Ucraïna. Actualment, 47 estats del continent europeu, a més de les institucions de la UE, són membres de la CPE. Andorra també en forma part. Encara que ara és un espai de diàleg i cooperació sense competències, la CPE és una altra oportunitat per Andorra per manifestar la seva adhesió geopolítica a Europa. La CPE potser marca l’inici d’una nova configuració europea. Potser caldria esperar a veure com es configura Europa per trobar-hi un nou encaix per Andorra.