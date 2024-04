Bla, bla, bla

Creat: Actualitzat:

Per alguna raó hi ha hagut poca entesa entre els dos comuns annexos i alhora els més importants, un dels quals el de la capital, i l’altre, el motor d’Andorra (comentari clarament d’un escaldenc). La proximitat dels dos comuns centrals dona aquesta possibilitat, millorant i alhora abaratint els costos de funcionament. A títol d’exemple, la crisi de l’aigua viscuda a Escaldes l’any 2015 es podria haver evitat si el servei d’aigües hagués estat interconnectat per a aquestes situacions anòmales.

Un altre servei totalment anacrònic és la duplicitat del servei del bus comunal. Situacions com haver de fer un canvi de bus comunal són habituals si el teu destí és l’hospital, per exemple.

També és inversemblant veure com l’animació contractada gira cent vuitanta graus en arribar al carrer de la Unió. No fa tant temps l’exemple era més escandalós. La Cavalcada Reial es duplicava i feia plorar molts menuts desconcertats.

Semblaria, però que en l’actualitat els dos cònsols de les parròquies centrals estan trencant aquests egos i estarien per la labor de mancomunar un bon nombre de serveis. La interconnexió d’aigües ha estat el primer a posar-se sobre de la taula empentada pel canvi climàtic. Però caldria més entesa comunal, incloent-hi, per exemple, la tan demanada única targeta de pagament per a tots els aparcaments comunals, una iniciativa que a hores d’ara no veu la llum en la foscor com diria en Carles Porta en la sèrie Crims.

Un bon exemple actual de la col·laboració dels dos comuns és el desenvolupament d’un punt programàtic que neix en les EC-2019. Es tractaria de la construcció de l’edifici d’aparcament al terreny comunal del Falgueró, tal com s’està fent a l’actualitat, i alhora que sigui una via de connexió del col·legi Sant Ermengol i el centre d’Escaldes.

Molta entesa entre ambdós comuns, però faltaria diàleg d’aquests amb l’ens governamental central. Assignatura pendent per als cònsols i pel cap.