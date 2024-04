Converses sense mòbil

Creat: Actualitzat:

Acostuma a fer un cop d’ull de tant en tant al mòbil mentre esmorza, dina o sopa en companyia? Té sempre el mòbil a taula? Doncs ha de saber que aquest gest, aparentment innocent, segons l’experta en comunicació digital Sherry Turkle pot alterar de manera insospitada les relacions socials i afectives, ja sigui amb un amic, la parella o d’altres familiars. Fins i tot explica com, un telèfon a sobre de la taula, inclús si està apagat, canvia allò sobre el que la gent parla.

És com si aquest testimoni mut ens portés a mantenir-nos en un nivell més superficial.

Estic llegint les seves teories i em veig a mi mateixa en reunions, dinars o a casa amb els meus fills, amb el mòbil sempre al costat, a sobre de la taula.

Realment, és igual si estic mirant una pel·lícula, estudiant amb ells o rentant plats, si sento el soroll del WhatsApp no puc evitar fer una ullada a veure de qui es tracta. Podem pensar que no passa res, que només per un instant ningú es molestarà, però el que realment succeeix és que al final acabem mantenint una conversa simultània amb persones que no estan en el moment present. Fins i tot moltes vegades es tracta de problemes de la feina.

El resultat és que desconnectem del present, que requereix atenció plena, i si estem en una conversa, l’interlocutor no se sent prou escoltat.

Únicament conec una persona que, en arribar a casa de la feina, té el seu telèfon preparat per només rebre trucades de la seva família. La resta ha d’esperar fins a l’endemà. És increïble marxar amb ella de viatge i observar com es pot deixar el telèfon a casa i no s’enfonsa el món.

Malauradament, no estic en aquest nivell encara, però sí que intentaré (i començaré per la gent de casa) demanar que es deixi el telèfon fora del menjador. No serà fàcil amb els meus fills, però intentaré que ho provin... Que ho provem tots... Farem prova pilot. Segurament, en veure que l’atenció canvia, i que el món pot esperar, que no passa res, s’adonaran dels avantatges de no conversar, dinar o sopar amb el mòbil a taula.