Responsabilitat política

Quan un partit polític elabora el programa electoral, hi plasma un seguit de bones intencions, sovint sense saber com les durà a terme. D’un bon polític s’espera que compleixi les promeses plantejades, responsabilitat enfront de les problemàtiques, seriositat i capacitat per resoldre els problemes que ens afecten; en definitiva, que aconsegueixin millorar la qualitat de vida. I per fer-ho calen sovint accions valentes, impopulars per a alguns, però beneficioses per a la majoria dels votants que han dipositat la confiança en els que governen. Es tracta de buscar el bé comú al marge dels interessos particulars o d’algun col·lectiu en concret, una tasca sovint desplaent per als dirigents.

Un bon exemple de responsabilitat i valentia són les mesures presentades per l’executiu, i que es preveuen incloure en el projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge. El pla de xoc pretén combatre les disfuncions provocades per l’augment urbanístic desmesurat i la pressió demogràfica; unes problemàtiques que fa dies que s’evidencien i a les quals, per fi, es posa remei malgrat els perjudicis a alguns col·lectius.

Però per combatre el creixement urbanístic i demogràfic cal que totes les administracions vagin en la mateixa direcció. Veurem si els mandataris comunals també són responsables en el moment d’adaptar els plans d’urbanisme amb els estudis de capacitat de càrrega acabats. Una mostra de mancança la tenim al comú d’Ordino. L’exposició pública d’un nou pla d’urbanisme va ser aprovada abans de les eleccions, per unanimitat, i ben adaptada als estudis de capacitat de càrrega. Però ara sembla que necessita modificacions, coincidint amb les queixes esperades dels propietaris que volen mantenir l’edificabilitat dels seus terrenys; malgrat els arguments sòlids de sostenibilitat de la memòria justificativa. No oblidem que les eleccions es van guanyar amb la proposta d’un pla d’urbanisme restrictiu.