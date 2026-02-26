Render
Ens agraden, els renders. Sí, aquestes recreacions digitals de la realitat futura. Els plànols seran molt eficaços i necessaris, fins i tot indispensables per als constructors, però de vegades són difícils d’entendre i d’interpretar. Ets el promotor d’una obra i l’arquitecte no sap explicar-t’ho prou bé? No passa res: t’engalta un render fet amb intel·ligència artificial que et deixarà distret. És el que hem tingut l’oportunitat de veure als mitjans quan s’han fet ressò de la proposta guanyadora del projecte Andorra Capital. Felicitats, doncs, als guanyadors del concurs públic, que són Altura Arquitectes. El render que han presentat ens ensenya algunes de les característiques de l’edifici i del que s’hi pot fer. A més de la que serà (se suposa) la seu definitiva de la casa pairal, destaca el gran espai multifuncional. Hem tingut una visió de com quedarà i de les possibilitats que té: dues pistes de tennis, dues, sopars multitudinaris, sales de ball, concerts amb cantants i violinistes i saltimbanquis a dins i a fora. Set mil persones dretes hi cabrien; la meitat, assegudes. Tot sostenible, integrat, eficient, polivalent i obert. Molt bonic, s’ha de dir. Ara, que posats a fer obres no els hauria costat gaire aixecar una planta i fer-hi el Museu Nacional, aprofitant les grues. No, diuen, perquè Govern no ho ha demanat, encara que cofinançarà la infraestructura amb un percentatge substancial del cost. Vaja. Potser el museu està previst en un altre lloc i qualsevol dia ens donen la sorpresa. Però diria que ehem. I no servirà de res que ho demani un ciutadà, oi que no?