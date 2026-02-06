Hi ha algú?
Hi ha algú aquí a fora que pugui il·lustrar-nos amb periodisme de veritat què coi passa amb els vídeos, correus, whatsapps i etcètera del senyor Epstein? Cada dia en surt un lot més, i encara rai que no hi ha andorrans esquitxats. Que ens ho expliqui bé, tal com estan les coses, en quin punt del procés estem, com ha anat tot, quines implicacions penals té l’afer. Quins són els antecedents, el desenvolupament, estat de la qüestió, perspectives de futur, línies d’investigació. Sense sensacionalismes ni més truculències que les que derivin dels fets estrictament demostrables (“publiquem tots els noms!”). Només que el que diuen tingui un deu per cent de versemblança, tot plegat pinta molt malament: sembla una manifestació gegantina del procés de degradació moral contemporània, que veiem indeturable, un esmicolament irreversible dels fonaments socials. Un escàndol, sí. Però que ens bombardegin amb tanta notícia sensacionalista, amb tant tuit demolidor, amb tanta càpsula informativa amb càrrega explosiva fa de mal pair, perquè no sabem ben bé què hi ha de veritat i què hi ha d’agenda política. Sobre les famoses llistes, hom té la sensació que faríem més via si publiquessin la dels que no hi surten. Sí, podem estudiar el procés, disponible a la web del Departament de Justícia americà, i entrar en una selva de documents oficials. Amagats, en algun raconet arrecerat del debat públic, ha d’haver-hi la premsa de tota la vida, la BBC, The New York Times, Le Monde i tants altres, amb una veu ofegada per la cacofonia universal. Resistint des de les trinxeres, com els últims de Filipines.