Com cantava Pedro Navaja abans d’aquell gran vers de “si naciste pa’ martillo, del cielo te caen los clavos”, “la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”. Ahir a la tarda vaig rebre un correu d’una senyora de Monforte de Lemos, topònim que em sonava molt i resulta que és una ciutat gallega –i jo pensava que era de León. La història que m’explicava era més aviat rocambolesca: havien traduït al gallec una obra de teatre que jo no recordava haver escrit i l’Excelentíssima Diputació Provincial de Lugo els reclamava un certificat signat per l’autor segons el qual renunciava al cobrament de roialtis. Sense aquest paper, no podien rebre una subvenció per anar a representar l’obreta –que és una obra primeta, insubstancial, però que és perfecta per a un grup d’aficionats perquè hi ha molts personatges i un munt de corredisses. Ai, els drets d’autor, que són com el Sant Grial de l’activitat literària. I com coi s’havien embolicat amb la producció d’una obra que ni que em matessin hauria dit que era meva? Donques gràcies a un cunyat, que havia fet de professor a Andorra i havia ensopegat, no sé com, amb el text. I remenant per la xarxa, i gràcies als amics de Medusa, van aconseguir l’adreça de correu. No cal dir que els vaig estendre el certificat, en perfecte burocratès hispànic. Signatura electrònica i cap a Monforte, a apaivagar les picors legalistes de la venerable institució provincial. A canvi, els demanava la versió en gallec de l’obra, que és una farsa mèdica, estripada i banal. “E que conste que non me queixo, eh! Que teo traballado en sitios moito peores.” Ai, moitas grazas, Francisca! I bon any a tothom!

