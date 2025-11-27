25-N
Cada 25 de novembre se celebra el Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, una jornada que convida a reflexionar sobre una de les vulneracions de drets humans que ha estat durant segles i segles normalitzada, però que cada vegada guanya més visibilitat i rebuig en les nostres societats modernes. La violència masclista no és un fet puntual si tenim en compte les dades del nostre país, ja que a Andorra la xifra de dones que han hagut de recórrer al servei d’atenció a les víctimes de violència de gènere (SAVVG), tot i mantenir-se estable des de fa cinc anys, registra prop de 320 demandes anuals. I si mirem estadístiques dels nostres veïns, els resultats també són alarmants: a França, el 2023 es van registrar 271.000 casos de violència conjugal, mentre que a Espanya, l’any 2024, va haver-hi 34.684 dones víctimes de violència de gènere que van requerir mesures de protecció. Aquesta tipologia de violència, que afecta dones de totes les edats, orígens i condicions, es materialitza de diverses formes, des de l’agressió física fins a la psicològica, passant per l’econòmica, la digital o, en el vessant més greu, el feminicidi. Així doncs, el 25-N, institucions, col·lectius i ciutadania s’uneixen per denunciar les múltiples cares d’aquesta xacra i insistir en la necessitat de garantir recursos efectius per a les víctimes, com ara serveis d’atenció psicològica, assessorament legal, allotjament segur i una resposta policial i judicial que actuï amb celeritat, sensibilitat i fermesa. En resum, cal tenir clar que aquesta jornada ens recorda que la lluita no s’ha de limitar a un sol dia del calendari, sinó que ha de ser constant i regular, i que la prevenció és essencial, ja que només amb una educació de qualitat que inclogui conceptes com la igualtat, el respecte i la tolerància, es podrà arribar a invertir aquesta tendència i fer disminuir el nombre de casos de violència de gènere.
Dia per a l’eliminació de la violència contra les dones