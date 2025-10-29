Propòsit d’esmena
Govern vol endurir el Codi Penal per poder castigar amb (més) severitat els actes de contraban. Fins a dos anys de condemna a la Comella, en el millor (o pitjor, segons com t’ho miris) dels casos. En pocs anys, amb prou feines en una generació, hem passat de considerar el contraban com una activitat assumida per tothom, no només lícita i tolerada, sinó fins i tot respectable, a veure-la i reprimir-la com una amenaça contra l’estabilitat i les relacions cordials amb els veïns. Sempre s’havia dit que els capellans no absolien els que s’anaven a confessar per haver passat el fardo. És altament improbable que això sigui veritat, sobretot perquè era inconcebible que algú, a l’hora de pensar en els pecats comesos, hi inclogués el del comerç irregular transfronterer. No sabem si l’anunci de l’enduriment de les penes tindrà un efecte dissuasiu contra els contrabandistes que sobretot actuen a la Solana i han convertit el Pas en una sucursal de Pecos City, però no ens hauríem de fer gaires il·lusions. Si els membres de la banda fossin lectors d’història els reconfortaria saber que en aquesta, com en tantes altres coses, ha actuat i actua la llei del pèndol: a etapes de gran repressió n’han seguit de laxitud i tolerància. Abans podien anar a espetegar al penal d’Oran, o al de Ceuta, o a servir en algun regiment dels reis borbons, amb el perill que una bala de canó de l’enemic francès et rebentés el cap. Tot és relatiu. Què són, dos anys a l’hotel, comparats amb això?