Dermatosi
Ara que sembla que la tardor es fa present amb una mica més de convicció, arriba el temps de fires. La del bestiar i artesania de Canillo, sense anar més lluny, que s’ha celebrat aquest cap de setmana passat i que, altanto, no ha tingut exposició de bestiar per por a la dermatosi nodular, aquesta malaltia de les vaques que està fent estralls a granges catalanes i franceses. A l’altra gran fira que hi ha hagut, la de Sant Ermengol de la Seu, es percebia ja entre alguns formatgers –els que treballen amb llet de vaca, sobretot– cert aire de derrota, perquè la malaltia ha afectat ja unes quantes explotacions cap a la banda de Girona i la resposta de l’administració, com sol passar, ha estat decebedora: ha ordenat el sacrifici de no se sap quantes vaques sanes i, al mateix temps, es nega a organitzar una campanya massiva de vacunacions i, de moment, només contempla que la profilaxi arribi a les granges veïnes a les afectades. És comprensible que els ramaders estiguin primer preocupats i després emprenyats, quan veuen que no només no se’ls ajuda en moments difícils, sinó que claven un clau més al taüt del futur del sector primari. Tot plegat coincideix amb l’anunci del nostre ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, que ha comprat mil cent vacunes per protegir tota la cabana bovina andorrana. Andorra té molts problemes, certament, però –i això és una gran sort– també té la capacitat de reaccionar amb agilitat allà on els veïns s’ofeguen entre burocràcies i incompetències.