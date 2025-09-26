Mòdul 41
El mòdul 41 el trobarem baixant a l’esquerra, venint de l’Arc de Triomf. Fa cantonada i al davant hi té l’Espai Familiar. Una mica més amunt hi ha l’Espai de les Converses. No gaire lluny, els dos escenaris, sempre ocupats amb debats i presentacions. I un bar, sempre ple. I molts més mòduls, fins a arribar als noranta-quatre, on s’hi presenten els fons de dues-centes seixanta-cinc editorials. Totes les andorranes i diria que també totes les pirinenques són presents al mòdul 41. Quan hi vaig anar de visita, hi havia la Laura i l’Òscar, que eren tot somriures i amabilitat, envoltats per les novetats, però també pels llibres de fons. Són els formidables ambaixadors d’un país i d’una cultura. La constància dona fruits: ja fa uns quants anys –des del 2012?– que Govern i l’Associació Llibre del Pirineu sumen esforços i, gràcies a aquesta feliç Unió Temporal d’Empreses, cada vegada la representació d’autors d’aquí es fa més palpable. Dissabte serà el dia gran, i durant tot el matí –el Matí d’Andorra– aniran desfilant una dotzena de propostes de kilòmetre zero. Ens queixem sempre, i ho fem perquè pensem que tenim raó, que es pot apretar una mica més, que es pot fer un esforç suplementari, perquè sense suport a la cultura no hi ha supervivència possible, en un món on cada dia més la banalitat, el soroll, la polarització dels dogmes i la xerrameca buida dels aiatol·làs del pensament únic ofeguen els espais de creació, de crítica, de construcció d’alternatives. I no hi ha diners més ben invertits que el que costa muntar aquesta parada, el mòdul 41, el dels ambaixadors.