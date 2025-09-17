País en venda
Ha estat molt comentada l’aparició d’un rètol al coll de la Gallina, com els de les immobiliàries on diu allò de “País en venda”, flanquejat per una faixa que el desmenteix: “Venut.” Recorda el fet que servia de punt de partida a la pel·lícula Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, on el personatge que interpreta Frances McDormand lloga tres grans rètols a l’entrada del poble per exigir justícia per un crim no resolt. L’emplaçament del rètol és discret, certament, has d’anar-hi exprés, i hom creu –i ningú no ho ha desmentit– que es tracta ja d’una de les accions de la pròxima edició del Land Art, que ja ha estat desplegada a tall d’aperitiu del que vindrà. Molta gent té la sensació (que no és nova) que el país està en venda, a l’engròs i al detall, al comptat i a terminis. No sabem si el preu que en pagaran és car o barat, ni qui en treurà el gruix del profit de l’operació. Però ja que parlem d’intervencions artístiques, és llàstima que ja no estigui entre nosaltres l’artista Christo, que es va fer famós per embolicar grans edificis i monuments, com el Reichstag de Berlín, el Pont Neuf i fins i tot l’Arc de Triomf de París. Només que Christo hagués viscut uns anyets més, hauria pogut culminar la seva obra amb un projecte majúscul i engrescador: el d’embalar tot el país amb paper regal, posar-hi un llacet (un “llaçet”, com dirien alguns esmolats comentaristes) i una etiqueta adhesiva –que, en proporció, hauria de ser tan gran com la vall del Madriu– on posaria: “Desitjo que t’agradi.” No s’admenten devolucions.