Tota la Gàl·lia
Nou de setembre de l’any MMXXV dC. Tota la Gàl·lia està escolaritzada. Tota? No! Una petita vall poblada per andorrans indomables resisteix encara i sempre l’educador francès. I és que la vida no és gens fàcil per a les guarnicions de professors dels campaments fortificats de Canillanum, Encampòrum, Ordinòrum, Massanòrum, Adorralavellàrum, Laurediànum i Escaldàrium, que s’han fet forts a l’oppidum francòfon de Comitumfuxàrium. Si a la illa de la Réunion els alumnes van començar el 19 d’agost, els de Mayotte ho van fer el 25. Els de Guadeloupe, Guyane, Martinique i les tres zones de la metròpoli –A, B i C– van començar l’escola el dia u de setembre. A Andorra, ja se sap: fins després de Meritxell no cal esperar res. Això fa que comencin, en teoria, el dia 9, un dia després de l’inici oficial de l’any escolar als veïns del sud. Però és que ni així: els alumnes del Collège, de Quatrième i de Troisième, ho faran avui, dia 10, quan ahir ho van fer els de Sixième i els de Cinquième. L’excusa oficial és de “facilitar una transició més ordenada per als grups d’edat més joves”. Bé, el cas és que entren avui a quarts de nou i ja sortiran a quarts d’onze. Dues horetes de no res, sobretot no fos cas que s’herniessin el primer dia, pobrissons, que estan esgotats després de la pausa estival. Però no desesperem: les vacances de Tots Sants ja són a tocar: tan sols trenta-tres dies més o menys lectius ens separen d’aquest oasi, tan necessari per a la regeneració física, emocional i espiritual de tothom, pares inclosos.