Cossos estranys
Les autoritats sanitàries ens han advertit que hi ha fuets amb salmonel·la i també sobre la possible presència d’uns “cossos estranys” a l’interior d’unes bosses d’espinacs congelats, d’una coneguda marca francesa –és a dir, gal·la. A casa no en fem gasto, però s’agraeix l’advertiment, que estalviarà ensurts als consumidors i haurà servit d’advertiment seriós a l’empresa, que haurà de veure què ha passat. Vés a saber quin ha estat el recorregut d’aquells humils espinacs, en quina remota explotació han estat sembrats, regats i collits, quina exígua compensació haurà rebut el pagès, quins han estat els complexos processos de tria, neteja, congelació, envasat, transport, distribució, fins arribar a la cuina del consumidor que, sorprès, ha constatat amb disgust i qui sap si amb una ganyota de fàstic la presència d’aquells “cossos estranys” dins de la humilíssima bossa d’espinacs. En quin moment del camí van incorporar-s’hi? I, el més important: quina era la natura d’això que no hi havia de ser? Hi ha cossos estranys i cossos estranys. Les autoritats franceses, que són les que han activat el protocol d’alarma, precisen una mica. Hi ha “risc de trobar entre els vegetals de la bossa materials perillosos com ara plàstic, metalls, vidre o paper”. Encara rai. Podien haver estat ratolins secs i ultracongelats, que poden aparèixer als llocs més inversemblants. El vidre i el metall tampoc no fan gràcia. De plàstic i paper ja en mengem cada dia, els tenim incorporats a la dieta. Però moltes gràcies a Salut per estar tan a l’aguait i sobretot per avisar-nos.