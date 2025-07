Creat: Actualitzat:

Andorra no ha tingut sort en el món de les sèries. Hi ha, naturalment, Félix, de Cesc Gay, que en el seu moment va passar massa desapercebuda. En general, el país només ha tret la punteta del nas a les plataformes. És el cas de la cèlebre aparició a The Big Bang Theory i, sobretot, a The Soprano, on Janice Soprano, la germana de Toni Soprano, diu que tenia un nòvio quebequès que la va deixar perquè va “tornar a Andorra”. Una sola frase. A efectes de documentació, he donat un cop d’ull a la sèrie de Netflix Olympo, que està ambientada en un “Centro de Alto Rendimiento Pirineos”, a Panticosa. Els adolescents superfibrats i megahormonats que hi pul·lulen prenen drogues per augmentar la resistència i eludir els controls. I vaja, sembla aquesta substància la fabriquen a Andorra, en una mena de laboratori clandestí, aprofitant que estem fora del radar. He intentat trobar les escenes andorranes a la sèrie (passant ràpid i a 1,5 de la velocitat normal) i, la veritat, no he vist que hi dediquin gaire atenció. Potser millor. El que hem de tenir clar és que, si tu no fas la teva ficció, algú te la farà, i pot ser que no t’agradi. Ens quedarem, mentrestant, amb Andor, una sèrie de l’univers de Star Wars que explica la història de Cassian Andor, rebel contra l’imperi. Hem de fer notar que Fiter i Rossell deia que el primer nom d’Andorra era Andor, topònim de Terra Santa que van importar els generals de Carlemany “versadíssims en les sagrades lletres i divines escriptures”, i que van trobar a les Valls una imatge ideal de la terra dels macabeus. Aquí sí que hi ha una sèrie.