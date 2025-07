El món segons X

Creat: Actualitzat:

Soc d’aquells masoquistes que encara continuen a X. Sí, tinc un compte a Bluesky, i el visito de tant en tant, però allò és com una passejada pels llimbs, per la sala d’espera d’un dentista car. Sempre s’ha dit que X –artista abans conegut com Twitter– és un bar ple de borratxos, on hi ha el millor de cada casa i la gent actua sense filtres, tal com són. Potser no és ben bé així, però sí que dona una imatge prou fidel de la confusió contemporània, de les batalles ideològiques i socials que s’estan disputant ara i que no sabem com evolucionaran. És una visió exagerada i esbiaixada, naturalment, i qualsevol que no sigui capaç de separar el gra de la palla pot perdre definitivament la confiança en la humanitat. Els temes estrella del dia? La batalla d’Alacant: l’ajuntament vol que sigui considerat municipi no valencianoparlant. Algú proposa fer llistes de sionistes. Un corrupte del PSOE entra a la presó. Vídeos de gent disparant gent. Obren la Via Laietana i no agrada a ningú. Cotxes elèctrics versus petrolheads. Què més. Ah, sí: una havanera, la de l’avi, ha estat censurada a la cantada de Palafrugell per no se sap quins pecats del compositor (que sembla que no han estat demostrats). Fa calor, molta: l’alcalde de Barcelona vol fer un simulacre per veure què passarà quan s’arribin als cinquanta graus, i un document oficial parla de la “cultura de la calor”. Polítics de mig Europa van de cap de setmana a Budapest. I la cirereta: un youtuber resident d’aquells que van pel món amb la gorra mal posada diu pestes del català (un més!). Tot és fascinant.