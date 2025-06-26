Pellicer Hotel
Idea per a Netflix, que sempre està a la recerca de nous arguments que enganxin l’audiència, a qui cada vegada costa més d’engrescar. País petit i antic enclavat a les muntanyes. Atractiu econòmic, turisme, finances, construcció, pistes d’esquí. Una estructura social efervescent. El preu de l’habitatge és molt elevat, i això genera tensions i maldecaps: molta gent no sap on anar a viure. En un poble a la part alta del país hi ha un edifici, un hotel davant d’un antic temple, que les autoritats ha posat a disposició de ciutadans amb unes condicions i a uns preus que semblen raonables. Però passa que no hi vol anar ningú. Tots els adjudicataris se’n desdiuen: són a punt de recollir les claus i de signar el contracte però, a l’hora de la veritat, ningú no s’hi vol quedar. Les excuses que donen no són gaire convincents. L’edifici no és especialment lleig ni està mal situat, sobretot si es consideren els estàndars estètics del país, que són més aviat estàndards, per no dir justets. On és, doncs, el misteri? Els polítics estan preocupats, i el poble no ho acaba d’entendre. Hi ha una agència del govern que es dedica a resoldre casos estranys com aquest. Són parapsicòlegs col·legiats. Treballen a les fosques i amb discreció. No volen alarmar la població però és evident que hi ha algun secret amagat entre les parets de l’antic hotel. Qui sap. Un cementiri indi, un santuari satànic, un portal obert a una altra dimensió. El comodí de la bruixa, sempre eficaç. Donaria per tres, quatre temporades. Les bones històries no cal allargar-les.