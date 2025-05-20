Bon dia
Dissabte es va presentar a cal Rosaleda el volum onzè de la Geografia Literària que, amb un esforç monumental, va fer l’enyorat Llorenç Soldevila, que va ser professor de literatura de la Universitat de Vic. Aquest és un dels projectes que omplen tota una vida: el primer volum es va publicar el 2009 i el pòstum sortirà aviat. Serà el número set –set de dotze–, el que està dedicat a les perifèries de la perifèria –la franja de Ponent, la Catalunya Nord i l’Alguer. Andorra, que segons el pla inicial havia de formar part d’aquest volum més miscel·lani, al final va merèixer que se li consagrés un número en exclusiva. Hi ha una vuitantena d’autors representats, amb un tota de cent vint llibres glossats, que van des de mossèn Cinto Verdaguer fins a Ludmilla Lacueva –el recull s’acaba amb obres que van ser publicades el 2018. Amb les que s’han anat incorporant fins avui al corpus literari andorrà ara se’n podria fer perfectament una segona part. El Llorenç era un erudit entusiasta, que va trepitjar tots els racons del país literari que, amb una voluntat incombustible, va antologar. De fet, el projecte va molt més enllà, i té una versió ampliada al portal que es diu endrets.cat. Amb la publicació del volum andorrà gairebé es completa un recorregut immersiu per tots els territoris de parla catalana, aquell tros de planeta ideal i cada dia més evanescent. Aquells llocs –segons diuen que va escriure Josep Pla– on quan deies “bon dia” et responien “bon dia”, cosa que (i és una evidència) cada vegada costa més que passi.