Forta oscil·lació del sistema
L’anàlisi és clara. Som molt més vulnerables del que ens imaginem, i això que ens pensàvem que érem invencibles i immortals: a la que salten (o fan saltar) els ploms globals tornem de patac a l’edat preindustrial. En aquell temps, la tecnologia més sofisticada que tenien eren els mecanismes dels molins, els rellotges, els orgues i els panys de les portes, i amb això anaven fent. Però Skynet s’ha despertat i ha volgut fer la punyeta a la península Ibèrica. Els rumors han començat a córrer fins que s’ha col·lapsat internet. Ha estat un ciberatac? Què coi vol dir una Forta Oscil·lació del Sistema Europeu? Gràcies que Andorra pot connectar-se en cas de necessitat a la xarxa elèctrica francesa aquí no ha passat res –ha estat només un ensurt d’uns quants segons–, però hem pogut veure de primera mà com és de fràgil el sistema: si hagués saltat el sistema de França també hauríem llepat, perquè és evident que no hi ha cap escut màgic que ens protegeixi de tot mal i de qualsevol pertorbació. A l’hora de la veritat, les fronteres energètiques no existeixen. Ara queda plenament justificat aquell advertiment comunitari del kit de supervivència, del qualtanta broma vam fer en el seu moment. A les ràdios –necessàriament analògiques– semblava que fessin la recreació d’aquell programa d’Orson Welles en què es retransmetia l’adaptació de la Guerra dels Mons. De mica a mica anirà tornant la normalitat, asseguren les autoritats espanyoles. Potser sí, que ho farà. Però vaja, res no serà igual. Benvinguts a la nova normalitat.