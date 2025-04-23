La lluita
Ei, que avui és Sant Jordi. Com cada any, assistirem a la cursa una mica absurda de qui ha guanyat en vendes de llibres. No cal fer gaire cas de les xifres: els que més venen venen més aviat poc, si ens ho mirem en termes absoluts. Per fortuna, hi ha una enorme varietat d’interessos i de llibres i cadascú té un ventall gairebé infinit per on triar. Per a tots els gustos. L’altre dia, un amic que va anar a una llibreria –no diré quina– va observar, amb gran sorpresa, que a l’apartat de llibres sota l’epígraf de «guerres» tenien, de cara al públic i recolzat en un suport especial, una edició del Mein Kampf d’Adolf Hitler. Em va enviar prova fotogràfica. Versió en castellà, editorial Verbum. Per cert, l’esvàstica que apareix a la coberta, sobre la porta de Brandenburg, és dextrògira (amb els braços cap a la dreta), i no pas levògira, cap a l’esquerra, com les esvàstiques nazis de veritat, potser no es van atrevir a posar-hi l’original. No soc gens partidari de la censura, perquè al final, qualsevol capcalent podria trobar-lo en un parell de clics. Però vaja, tampoc no sembla gaire normal que un llibre com aquest sigui presentat al públic com si res, i encara posant-lo de manera que es vegi millor, no sé si com un acte de provocació o d’ignorància (i no sé què és pitjor). Fixant-m’hi bé en la fotografia, a la posella de sota, just a sota de la lluita criminal de Hitler hi havia una traducció al castellà del gran llibre de Primo Levi, on relata la seva experiència com a supervivent d’Auschwitz: Si questo è un uomo. Una mica més amagadet, el tenien, això sí.