Física de partícules
Una de les lleis bàsiques de la física és el principi de conservació de l’energia, aquell que diu que l’energia ni es crea ni desapareix, simplement es transforma. El va formular el segle XVIII el físic francès Antoine de Lavoisier. És un d’aquells axiomes perfectes, elegants, tan simples i ben construïts que són indestructibles i aguanten la mar de bé el pas del temps i els nous avenços en la teoria. Amb la conservació de l’energia passa, si fa no fa, com amb el contraban, que és una força social incontrolable. Si l’haguéssim de formular en termes matemàtics podríem fer una equació prou plausible: si entre dos països separats per una frontera el mateix producte té un preu x a una banda i un preu x+y a l’altra, sempre hi haurà un percentatge z de la població que intentarà fer negoci amb una exportació il·legal o irregular o clandestina, d’amagat de l’ull zelós i escrutador de les autoritats de banda i banda (més d’una banda que no pas de l’altra). De contraban ja se’n feia fa quatre-cents anys, en un procés paral·lel al de la definició de les fronteres, que separaven territoris veïns amb diferent potencial fiscal. Nosaltres mateixos hem pogut veure quina ha estat l’evolució al llarg de les darreres dècades: des de l’activitat natural, entesa com un complement necessari a l’economia domèstica a la irrupció de grups organitzats i a una creixent i proporcional repressió legislativa i policial: és allò que a cada acció li correspon una reacció igual i contrària. La tercera llei de sir Isaac Newton, vaja.