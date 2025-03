‘Romani, ubi sunt?’

Creat: Actualitzat:

Un dels grans èxits editorials de l’any passat –i imagino que també d’aquest, perquè ja va per la segona edició– és el llibre de l’amic Quim Valera L’antic país antic, d’Anem. Ja vaig dir en el seu moment que aquest títol amb un desacomplexat pleonasme em semblava magnífic, sensacional, de primera. El Quim va tenir l’encert d’endreçat tot el que sabem (que és relativament poc, però molt sucós) de l’antiguitat d’Andorra i l’Urgellet, i proposar línies de recerca, fer suggeriments i, en definitiva, aplanar el camí de les investigacions futures amb observacions precises i precioses, en un completíssim treball no només de síntesi, ans de desbrossament. Com que la recerca sense divulgació no serveix de gairebé res, aquesta tarda, a les set, el Quim ens farà una xerrada a cal Rosaleda, en el marc del cicle Les tardes del Relat. Mig dilucidat ja l’enigma dels dòlmens absents de les Valls, ara toca el torn als romans del Quim. On eren, on vivien, a què dedicaven el temps lliure. ¿Tenien unes termes a Escaldes, on farien negocis i escamparien xafarderies? ¿S’acomodaven en un triclinium en una vil·la d’alt estànding a Santa Coloma, potser? O, vist que per Urgellum ja n’hi corrien uns quants, ¿eren protofronterers? Totes aquestes i altres qüestions seran tractades avui amb coneixement de causa pel Quim. Esperem que un cop tinguem tots els dubtes esbandits puguem passar pàgina i atacar l’Enigma: qui va plantar les argolles de Fontargent, que a les acaballes del divuit tant van preocupar mossèn Puig i l’espia Paco de Zamora. Galiè o Carlemany? S’admeten apostes.