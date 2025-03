Creat: Actualitzat:

Ahir, l’historiador Pau Chica va fer una conferència –sona tan solemne, això de les conferències!– sobre els signes d’estat, tema molt escaient prop del dia de la Constitució. És una recerca que ja es pot consultar al portal historia.ad. Encara emocionats per la recuperació del Manual Digest 1794 del vell mossèn Puig –que va ser el primer a dibuixar l’escut–, Chica va fer un repàs de totes les versions i materialitzacions del blasó andorrà, des d’aquell primer intent que es va encastar a la façana de Casa de la Vall, esculpit per un misteriós Escoter, passant per la descripció de Fiter i Rossell i el disseny de Puig, fins a l’oficialització del 1942. Curiosament, l’escut en pedra que hi ha damunt la porta principal de Casa de la Vall –del temps de Fiter– contradiu la descripció del nostre primer patrici i ens mostra les dues vaques de Bearn mirant cap a la dreta de l’espectador. Això, en llenguatge heràldic, és anatema: els animals sempre han de mirar cap a la dreta, sí, però la dreta des del punt de vista del portador de l’escut. O sigui, cap a l’esquerra de l’espectador. Però les vaques hi han estat sempre i (gairebé sempre) han mirat cap a on havien de mirar. Probablement aquesta singularitat bovina va cridar l’atenció de Sheldon Cooper, que a l’episodi catorzè de la cinquena temporada de The Big Bang Theory, pregunta a l’audiència del seu programa Diversió amb banderes si saben quin país té dues vaques a la bandera. Sí, no és la de la república de Moldàvia, que s’assembla molt a la nostra però que, ai, només en té una a l’escut. Ep, com passa amb Romania.