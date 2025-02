Benvinguts a la regió

Creat: Actualitzat:

L’altre dia, l’amic Oriol Vilella es queixava que els de cal Google li havien comunicat que, en el termini d’un mes, li canviarien, sense demanar-li l’opinió i encara menys la conformitat, “el país associat al teu compte de Google”. Endevinin vostès quina és la màgica transmutació que proposaven els googles amb aquest to paternalista i perdonavides: passar d’Andorra a Espanya. Això és un downgrade en tota regla. Així, pim-pam. Assimilació. El que no va aconseguir Felip V, ni don Francisco de Zamora, ni el capità Antoni Valls, ni el coronel Bonifacio Ulrich per la força de les armes o per la pressió diplomàtica ho han executat els de Moutain View amb una carteta, sense ni tan sols despentinar-se una miqueta. L’excusa que donaven, faltaria més, era la de “poder proporcionar-te millor els nostres serveis”, que era el mateix argument dels colonialistes occidentals que es plantaven a l’Àfrica. I voilà. Les Valls han estat sempre un cos estrany en el món global que dibuixa internet, una nosa, un petit furóncol en l’harmonia còsmica de les autopistes de la comunicació, i rep sovint la consideració d’estat pirata. Hi ha serveis que, a la que detecten que la IP és andorrana, s’atabalen i llavors tot són restriccions, suspicàcies i maldecaps. Els usuaris, que són llestos i saben sobreposar-se a les adversitats, sempre agafen dreceres, fan baipassos i acaben per trobar alternatives enginyoses, però no ens enganyem: això no és lògic que passi en el 184è membre de l’ONU, el qui toca el triangle en el concert de les nacions.