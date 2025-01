Creat: Actualitzat:

“Venç la tristesa invernal amb una escapada d’estiu”, diu l’anunci de Ryanair que apareix a la bústia del correu electrònic. Tot està malament, en aquesta proposta. D’entrada, el concepte de «tristesa hivernal». Sí, és cert que hi ha molts conciutadans que ho passen malament, a l’hivern, que no suporten els dies curts, el fred, la neu (quan neva). D’altres, però, trobem que el període comprès entre novembre i març és el millor de l’any: el de la introspecció domèstica, el de la primària reacció en cadena de la llenya i el foc, el de la natura adormida i expectant, el dels dies curts però intensos, la llum transparent i l’aire esmolat. Ja arribarà el temps de les paparres, els mosquits, els capvespres interminables i aquella llosa feixuga d’aire calent i calitjós de què tan difícil és fugir. A d’altres, els més afortunats, els és igual el moment de l’any. Tots tenen el seu què. Relativitzem, doncs, això de la «tristesa invernal». Però diu mr. Ryan que l’hem de combatre amb una escapada. Ens agrada, el concepte d’escapada, que tant va contribuir i catapultar el turisme andorrà a final dels vuitanta, com ens recordava l’altre dia l’exdirector Nadal a cal Gabi i també aquí al Diari. Però ens diuen que l’escapada per combatre l’spleen hivernal l’hem de fer a l’estiu, comprant ara un vol barat que utilitzarem al juliol o a l’agost. Home, no. Això és com fer una inversió a llarg termini, que potser és d’alta rendibilitat però que no podràs disfrutar fins que venci. Qui sap on serem, a l’estiu. Si ens hem d’escapar, escapem-nos ara, que es fa llarg esperar, com cantava Pau Riba.