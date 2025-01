Creat: Actualitzat:

Ara que fa fred, que les escudelles van amunt i avall, fa cosa que et a recordin que aquest any 2024 ha estat el més càlid des que hi ha registres. Que la temperatura mitjana del planeta és de 15,1º, 0,72º per damunt de la mitjana de la dècada passada. No res, tot això és normal i fa dotze mil anys el gel omplia la vall central i arribava fins a Engolasters. Però aquest cap de setmana han corregut per Vallnord tot de meteoròlegs, en l’Andorra Weather Meeting, una trobada anual que aplega homes i dones del temps de mig món. Els meteoròlegs són potser els científics que la gent aprecia més, perquè al rigor científic hi afegeixen una voluntat didàctica, i perquè el temps és una cosa que ens afecta i ens preocupa cada vegada més. Fan molta pinya i són conscients de la responsabilitat que tenen per fer-nos entendre fenòmens complexos. Entre els assistents a la trobada hi havia Carlo Buontempo. El cognom Buontempo és un fenomenal aptònim: un nom que et relaciona amb la feina, com el cèlebre Campreciós, el responsable de la gespa del Barça. Buontempo –que parla un català perfecte amb accent de Terrassa– és el director del C3S, el servei del programa europeu Copernicus que estudia el canvi climàtic. Sempre amb un somriure, en una xerrada al coll de la Botella va recordar-nos algunes obvietats, que no perquè ho siguin deixen de ser veritat: la temperatura puja, les dades hi són, i adaptar-nos a un escenari on faci molta més calor que ara serà molt més car i traumàtic que posar-hi remei. Però ens agrada amagar el cap sota l’ala i pensar que merda per als que quedin.