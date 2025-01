Creat: Actualitzat:

Aquesta sí que no l’havíem vist a venir. El president Pedro Sánchez, que segons la dreta espanyola és la combinació perfecta entre Kropotkin, Lenin i Rasputin, té com a objectiu putejar amb un fenomenal clatellot impositiu els nacionals andorrans que tinguin la mala pensada de comprar immobles a Espanya, per evitar que s’escampi el virus de l’especulació. Algú dirà que la mesura, encara en fase d’estudi, no anirà contra els andorrans, pobrets, sinó per desanimar els expats anglesos que compren la Costa del Sol i –diuen– els especuladors llatinoamericans que estan gentrificant ni més ni menys que el barri de Salamanca de Madrid, bastió de les essències de la pàtria. El pèrfid Sánchez no hauria de tenir res en contra del senyor Manel i de la senyora Rosalia, que només volen una caseta a Miami Platja on passar l’hivern de la jubilació. Però ja se sap que en totes les guerres hi ha danys col·laterals, víctimes del foc amic, justos que paguen per pecadors. I, de fet, una de les reivindicacions que es fan des d’aquí va en aquest mateix sentit: limitar la inversió alienígena en el mercat immobiliari abans no peti tot. Res de nou: recordem que una llei franquista de l’any setanta-cinc encara obliga els andorrans que vulguin comprar una propietat a uns pocs kilòmetres de la frontera a obtenir autorització dels militars espanyols, encara que sigui per comprar el paller de ca la padrina, que era de Bescaran. I és que en el fons, tothom mira per la seva tribu i, a la resta, que els bombin.