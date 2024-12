Creat: Actualitzat:

Bé, ja hem fet un tros d’aquest costerut camí festiu. Ja ha passat el pitjor. Queda el tràngol de Cap d’Any i el tràmit potser menor, però encara consistent, de Reis. Ahir va ser el Dia mundial del caneló. A l’extrem meridional del mapa de l’Europa carolíngia que hom ensenya tots els Dilluns de Pasqua i tots els Sant Esteve, els canelons no es mengen, es devoren amb un entusiasme general, com a part nuclear de la litúrgia de la tribu. Però convindran vostès que és una mica estranya aquesta devoció per la cosa canelonil. Pocs plats de consum habitual hi deu haver on sigui tan desproporcionada la ràtio entre el temps que s’esmerça en la seva elaboració i el que dediquem a la ingesta. Si estan ben fets, pràcticament no cal ni mastegar-los, i només el gratinat que els cobreix obliga a cert esforç. Són, per tant, perfectes per a dies de mandra, sobretot quan algú altre es pren la molèstia de preparar-los. El que sí que hem perdut amb el temps és l’epítet que els acompanyava, i que potser encara trobaríem a la carta d’algun restaurant tradicionalista: a la Rossini, en honor al cèlebre operista. Diuen els entesos que no són ben bé iguals, perquè els Rossini porten una mica de foie al farciment. Però pel cas, seria el mateix. Ens agraden els plats amb nom de persona. Que no es perdin els canelons a la Rossini, ni els préssecs Melba, ni la vedella Strogonoff, ni l’amanida Cèsar, ni la salsa Mornay, ni el Mozartkugel, ni les ostres Rockefeller, ni el pastís Charlotte (en honor a l’assassina de Marat), ni els ous Benedict, ni les famoses postres pallareses del Filiberto ni les sardines Massó.