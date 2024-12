Foment de la lectura

Creat: Actualitzat:

Aprofitant ara que el departament d’Ensenyament de la Generalitat catalana planeja, amb nocturnitat i traïdoria, eliminar la literatura com a assignatura obligatòria al batxillerat, es promou, per altra banda, el foment a la lectura, per compensar. A la lectura de matrícules, sí, però millor això que res. Ara instal·laran uns lectors a l’entrada –o sortida, segons d’on es vingui– d’Oliana. L’objectiu és més que lloable, certament, i suposem que necessari: es tracta de dissuadir els pispes de circular per la C-14 o, si mai ho fan, poder-los rastrejar. Això, si més no, farà que els malfactors hagin de fer marrada per carreteres secundàries un cop hagin perpetrat els seus abominables crims, i potser es perden per la Serra Seca o intentant sortir de la muntanya pel coll de Cerneres. I és que ens hem acostumat amb aquella alegria que ens llegeixin les matrícules, quan entrem a un pàrquing, quan sortim, quan passem per la duana i quan travessem la frontera. Quantes vegades al dia queden enregistrades? Ningú no se n’ha queixat mai. Ni tampoc de les càmeres als carrers ni a les botigues. Fem veure que no hi són, i alguns esperits estoics ens consolem pensant que tan gran és la nostra insignificància que és igual que el Gran Germà ens vigili, perquè altra feina té que fixar-se en nosaltres. Això no treu que, cada vegada que t’atura un agent de l’autoritat, et fa baixar la finestreta i et pregunta on vas, tinguis unes ganes infinites de dir-li que no n’ha de fotre res, tot i que ho podria saber perfectament, perquè anem per la vida amb un xip, com els quissos.