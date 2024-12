Zero coma cinc g/l

Creat: Actualitzat:

Aquesta és la quantitat màxima d’alcohol que pot córrer per la sang si te’n vas de cacera, segons la nova normativa de Govern. Això és el que et donaria –en una persona masculina de complexió normal– amb dues o tres canyes de cervesa o tres copes de vi. Si fa o no fa: això depèn de mil factors més. Potser l’ideal seria que si mai has d’agafar una escopeta o un rifle, tinguis el control total de les teves capacitats. No per ganes d’aigualir la festa però si després d’esmorzar uns ous ferrats, cap-i-pota, ho regues amb un porró de broc generós i encabat prens un parell de carajillos perquè fa fred i te’n vas a fotre trets per aquestes muntanyes, millor que estiguis sobri-sobri. No, si jo controlo, direu. I allà dalt va bé anar-hi amb una mica de calefacció interna. És cultural, tota la vida ho hem fet així. La cacera com a cerimònia, moment de trobada i socialització. Treballem tota la setmana com a rucs i ens agrada passar-nos-ho bé empaitant els cabirols els diumenges. Potser sí que amb zero coma cinc hi hagi un marge de seguretat suficient. Bé és veritat que si conduïm podem anar una mica més mamats, i d’aquí que Andorra Endavant demani aplicar als de les escopetes el zero coma vuit, el mateix límit penal que s’aplica als conductors. Ara, no comparem la capacitat de matar d’un Opel Corsa amb la d’un Remington 750 Woodmaster. Potser que ho deixem tal com està. Vaja, jo no estaria tan tranquil anant pel bosc. Els porcs fers potser tampoc, però amb el factor humà ja hi compten.