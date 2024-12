Tria la teva aventura

Creat: Actualitzat:

La família Povedilla–Campgraciós, de Cerdanyola, té tres dies de festa. Agafaran el Sandero nou i l’aniran a estrenar-lo a Andorra. Abans, d’això se’n deia fer el rodatge, però als motors dels cotxes nous això no cal. Aprofitaran per fer alguna compra de cara a les festes (les cremes de la cara de l’Alícia són molt més barates, i el Lagavulin que li agrada al Mario és a meitat de preu). Potser pujaran a peu de pistes, no pas per esquiar –no els agrada, troben car el forfet i diuen que no les han obert, encara– perquè la canalla pugui jugar una mica amb la neu. La Clàudia té nou anys, l’Alejandro sis i el petit Kílian, quatre, i entre pandèmies i precarietats no han tingut moltes ocasions de pujar a la muntanya. El moment culminant serà la visita a Caldea. Fa temps que tenen les entrades i han planificat el circuit dotzenes de vegades. Han vist les previsions metereològiques, que pronostiquen una nevada general diumenge, però mai tant. Si de cas fa mal temps, marxaran a migdia i s’estalviaran cues i col·lapses. I, a més, els homes del temps sempre fallen i encabat no passa mai res. Encara no saben que, dels gairebé seixanta mil cotxes que entraran a Andorra pel pont, només un deu per cent portarà els equipaments obligatoris. D’aquest deu per cent, el vuitanta per cent, a l’hora de la veritat, no sabrà col·locar les cadenes. La tarda de dissabte, entre Arcalís i Santa Coloma, on tenen l’apartament, enmig de la nevada que s’ha avançat una mica, hi posaran nou hores, molt emocionants. Però ben contents, eh? L’any que ve, si Déu vol, hi tornaran.