Les incursions

A poc a poc l’home es va estenent pel Pirineu. El 2022 el Grup de Seguiment de l’Home als Pirineus (GSHP) va constatar el pas de vuit milions d’humans per les Valls. El 2023 les xifres es van enfilar fins als nou milions i aquest 2024 la Unitat de Fauna del Govern Úrsid n’ha detectat uns nou milions i mig, de moment. La setmana passada, el cap de la Unitat, Urpa Esmolada, va detallar que en el futur la població d’aquest mamífer invasiu creixerà. Des de la Unitat de Fauna fan un seguiment d’aquest animal a través de fototrampeig. També s’observen les petjades, les deixalles i les roderes que deixen. Expliquen que aquestes incursions pel país són poc duradores perquè es mouen constantment a la recerca d’estímuls i llocs on fer fotos per Instagram. Els mascles recorren més quilòmetres que les femelles i les cries, però, tot i això “els trobem sobretot els caps de setmana”, puntualitza l’especialista. De totes maneres, el col·lectiu dels caçadors-recol·lectors lamenta la presència de l’home perquè els suposa una “càrrega afegida” i els acabarà “complicant la vida”. El Govern ha aprovat un programa de compensacions econòmiques en cas d’atacs dels humans. Tot i que enguany no se n’ha detectat cap, tret d’un incident amb un gos, Urpa manifesta que els humans són “grans depredadors, que són a dalt de la cadena alimentària i han perdut la por a l’os: abans quan en veien un fugien i ara s’aturen i et fan un TikTok”. S’estima que la població d’humans vagi creixent els pròxims anys. Un aspecte a què “ens haurem d’acostumar”, sospira Urpa Esmolada.