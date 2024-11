Les inclusives

Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Barcelona ha decidit no posar el pessebre que instal·lava des de sempre a la plaça de Sant Jaume per Nadal. L’ha substituït per una rèplica de la nau amb forma d’estrella amb què Jor-El i Lara van enviar des del planeta Krypton a la Terra el petit Kar-El, més conegut com a Clark Kent, àlies Superman. És una gran idea. Al barri del Raval, en justa correspondència, hi posaran “bombetes inclusives” per no molestar ningú en uns carrers on la gran diversitat cultural que hi regna està en contínua ebullició i algunes comunitats tenen la pell més fina que un tel de ceba. A més, per no ferir sensibilitats no en diuen “enllumenat nadalenc”, sinó que ho emmascaren amb un trist eufemisme: “Llums d’hivern.” Volen que no hi hagi enllumenat religiós, però l’únic enllumenat estrictament religiós que hi ha és el ciri de Pasqua. Confondre cultura amb religió és un mal del nostre temps i no té cura. Com que tot s’encomana, ves si aquí no haurem de vigilar amb els llums de Nadal. Perdó, no he dit res: de la festa estacional. O la del solstici d’hivern. Les saturnals romanes, vaja. Però com que som mig calvinistes, no hauria de costar gaire no trepitjar cap ull de poll de la legió de col·lectius de potencials ofesos. Ara els operaris comunals estan instal·lant unes garlandes relativament discretes –això no és Vigo–, però serà qüestió de vigilar i no badar. De moment, anem bé: a la rotonda del Cacauet ja hi ha una estrella com aquella de Superman, però més petita. Som a un clic de pixar no aigua beneïda, ans aigua destil·lada.