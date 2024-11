Creat: Actualitzat:

Avui, dia dimarts, es presentarà al vestíbul del Consell General –on, si no?– la darrera obra de l’historiador Carles Gascón, que és la publicació del Premi de Recerca Històrica Principat d’Andorra 2023. Recordem que la darrera vegada ho va fer amb la investigació audaç que feia recular la creació del Consell de la Terra just l’endemà de la Sentència Arbitral del 1288 (més coneguda com el Segon Pariatge d’Andorra). En el llibre que ens presentarà aquesta tarda, De la vall al Principat, el doctor Gascón va una mica més enllà i fa un recorregut detallat sobre el llarg camí de la sobirania i la consolidació d’una identitat nacional. Cada generació ha tingut els seus historiadors de referència: la història no és un monòlit massís i impertorbable, sinó un organisme viu, sempre subjecte a noves interpretacions, a l’elaboració de discursos més afinats i més polièdrics. La gran aportació del Carles en aquesta conversa que no té mai final és la definició del moment en què Andorra va deslligar-se completament del jou de la monarquia espanyola per començar el camí de la plena independència: i ell ens ho fixa en l’endemà de la fi de la guerra dels Segadors, cap al 1642, quan en el retorn del Principal de Catalunya a l’obediència dels Àustries, Andorra –gràcies a la seva peculiar configuració senyorial– es va quedar pel camí, dissimulant, no fos cas que algú se n’adonés a Madrid que una colla de pirinencs indòmits anaven sols. Aquest és un mal resum d’una obra rica, documentadíssima i complexa, que s’haurà de llegir amb calma, atenció i paper i llapis. Se’ns gira feina.